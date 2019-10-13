بالفيديو: عاصي الحلاني يفاجئ الجميع بما كشفه عن حادثة الحصان

كشف الفنان اللبناني عاصي الحلاني تفاصيل الحادث الذي تعرض له أثناء ممارسته هواية ركوب الخيل منذ شهر واحد.

وجاء هذا في لقاء أجري معه ضمن تقرير لبرنامج Trending الذي يعرض على شاشة MBC4 على هامش تصوير حلقة من برنامج المواهب The Voice Kids.

وقال رداً على سؤال عن حالته إنه “بألف خير”. وتعليقاً على تفاصيل الحادثة أشار إلى أنه فقد الذاكرة لمدة يومين، مشيراً إلى أنه نسي تفاصيل ما حدث تماماً وأنه يتذكر فقط ما حصل قبل ذلك.

ونقل عن الشهود ومنهم ابنه الوليد قولهم إنه لم يسقط عن الحصان وإن هذا الحيوان تعثر وإنه حاول منع ذلك من دون جدوى.

وأضاف أن جسمه تحمل كل وزن الحصان أثناء سقوطه وأن ذلك كان أمراً صعباً حيث تعرض لعدة كسور في الرقبة والاضلاع واليد إضافة إلى إصابة في القدم، لافتاً إلى أنها كانت مرحلة صعبة جداً.