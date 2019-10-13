الثلاثاء.. "نوح الحمام" من جديد على مسرح الطليعة

قال الفنان شادي سرور، مدير فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح، إن العرض المسرحي "نوح الحمام" من إنتاج الفرقة، يقدم من يوم الثلاثاء المقبل الموافق ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ في تمام الساعة السادسة والنصف مساء على مسرح

الطليعة بالعتبة بقاعة صلاح عبد الصبور ولمدة ٥ أيام.

يذكر أن "نوح الحمام " تدور أحداثه فى إحدى قرى الصعيد، ويحكى عن شخصية من الصعيد تدعى" وطنى " وهو اسم

دارج فى الصعيد يتحدث العرض عنه فى 7 شخصيات، من بطولة سوسن ربيع، ياسر عزت، نشوى حسن، أحمد مجدي ، إيناس المصري ، إبراهيم البيه، أكرم مصطفى، موسيقى محمد حمدى رؤوف، تصميم ديكور فادي فوكيه، تصميم إضاءة عمرو عبدالله، ملابس شيماء محمود، مكياج أدهم عفيفي، و إخراج أكرم مصطفى.