نجوم الفن في أحدث عروض أيمن لحموني لمجموعة خريف وشتاء 2020

بلمسات مفعمة بالأنوثة والسحر، أطلق المصمم السوري الشهير، أيمن لحموني، أحدث مجموعاته من فساتين السواريه لموسم خريف وشتاء 2020، بباقة من أجمل الأفكار المميزة التي جمعت بين عراقة الماضي وعصرية الصيحات الرائجة. أقيم العرض الذي طال انتظاره اليوم، بأحد الفنادق الكبرى -فور سيزونس- في حضور كوكبة من نجوم الوطن العربي، وكان الحفل من تقديم الإعلامية الشهيرة بوسي شلبي.

وحضر الحفل كل من رجاء الجداوي، دلال عبدالعزيز، إيمي سمير غانم، دنيا سمير غانم، نادية الجندي،

إلهام شاهين، نسرين طافش، وفاء عامر، آيتن عامر، نرمين الفقي، لقاء الخميسي، رانيا فريد شوقي، هالة صدقي، جمال سليمان، عبير صبري، مي عمر، محمد سامي، وفيفي عبده، وغيرهم الكثير.

حيث تميزت تصاميم المجموعة التي تم عرضها بتنوع تطريزها والطابع الملكي الذي زاد التصاميم جرأة وجاذبية إضافةً للتفاصيل الأنثوية وقد تجلى إبداع أيمن لحموني في فستان الزفاف الذي اختتم به عرضه والذي اتسم بالحرفية العالية والتطريزات المشغولة بدقة متناهية، وقدمته الفنانة أروي جودة.

وقد تضمنّت المجموعة التي تحمل اسم "Majestic"34 فستاناً، من ضمنهم فستانين زفاف بالإضافة إلى فستان الختام الـ 34 الذي أظهر عشق المصمم في إبراز العروس في حالة من

الأنوثة والجاذبية. وعكس كل تصميم وأقمشته الفضفاضة والمتطايرة مزيجاً فريداً بين الأنوثة والأناقة واكتملت الإطلالات بلمسات خبير الميك أب محمد عبدالحميد وخبير الشعر محمد الصغير.

تنوعت الألوان بين أسود، أحمر، أصفر، بترولي، بنفسجي وبورجوندي. بينما كانت الألوان الأكثر بروزًا الأسود والأحمر والبترولي، مع استخدام التطريز السوري الشهير بنعومته وجماله. واستخدم أيمن لحموني أقمشة فاخرة مثل الشيفون والساتان ومخمل أطيفة، تفتة، تول، ريش، والأقمشة المطرزة يدوي بالأحجار، ليجعل من المرأة أميرة واثقة من سحرها. وجاء ختام العرض مسكاً، وقمة في الإبداع، مع فستان الزفاف الذي ارتدته الفنانة المتألقة أروى جودة.

وبمناسبة إطلاق مجموعته الجديدة يقول مصمم الأزياء أيمن لحموني:"يعد هذا العرض الخامس الخاص بدار أزياء A&L في القاهرة، وقدمت فيه ما يقرب من 34 تصميماً جديداً من ضمنهم 3 فساتين زفاف ترتدى الفنانة أروى جودة واحدًا منهم.

Advertisements

مضيفاً، "الموضة في الشرق الأوسط بدأت في مصر وأنا سعيد كون تصميماتي وابتكاراتي قد حازت على إعجاب سيدات المجتمع المصري، وأنا دائماً

ما أبحث عن الأناقة والجمال في كل فستان أقوم بتصميمه، خاصة فيما أقدمه للسوق المصري؛ حيث إنه سوق يعي تماماً معنى كلمة الموضة ويسعي دائماً إلى التجديد والابتكار. كما أن الثقة التي منحتني إياها السيدات المصريات ألقيت على عاتقي مسئولية أكبر للاستمرار في تلبية كل الأذواق".

أحيا الحفل السوبر ستار راغب علامة، حيث قدم خلال السهرة باقة متنوعة من أغنياته القديمة والحديثة، أضافت على الحفل سحر خاص.

تمتاز تصميمات لحموني بأنها تقدم مزيجاً فريداً يجمع ما بين الأناقة الكلاسيكية مع لمسة عصرية أنيقة يعتمد فيها على الخياطة مع استخدام التطريز والزينة اليدوية السورية الشهيرة. شاركت دار أزياء A&L في العديد من عروض الأزياء من قبل بما في ذلك معرض الزفاف (Our Wedding Carnival) في القاهرة والذي تلقت عنه إشادات واسعة.

تعمل دار أزياء A&L مع العديد من السيدات العربيات الرائدات، فهي لديها قائمة عملاء رفيعة المستوى تشمل سياسيين، مطربين وممثلين والعديد من المشاهير، بما في ذلك بوسي شلبي، إيمي سمير غانم، سولاف فواخرجي، شرين رضا، تارا عماد وأنوشكا ومنة فضالي. كما أنها تستعد في الفترة المقبلة لتصبح ماركة عالمية ستستضاف قريبًا في عرض أزياء في عواصم الموضة بأوروبا.

تضم دار أزياء A&L حالياً ثلاثة متاجر في جمهورية مصر العربية. تم إنشاء أول متجر في القاهرة عام 2014 في المهندسين ومع النجاح الكبير تم إنشاء متاجر أخرى، حيث يوجد متجر في Downtown Mall في القاهرة الجديدة وآخر في الإسكندرية.