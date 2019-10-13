الإربعاء.. فيلم "the mule " بمركز الثقافة السينمائية

يعرض مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومى للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقى، فيلم (the mule ) فى السادسة من مساء يوم الأربعاء ١٦ أكتوبر الجاري بمقر المركز بوسط البلد، وذلك تحت

إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال.

عن الفيلم يقول السيناريست مجدى الشحرى، مدير عام مركز الثقافة السينمائية، إن فيلم (the mule)

الأمريكى إنتاج عام ٢٠١٨ وهو من إخراج كلينت ايستوود، البطولة للفنانين "برادلى كوبر، كلينت ايستوود، روبرت لاساردو، ديان ويست، لورين دين، تايسا فارميجا".

ويذكر أن مدة الفيلم ١١٦ دقيقة، ويستقبل مركز الثقافة السينمائية رواده لمشاهدة الفيلم مجانًا بمقره 36 شارع شريف بالقاهر.