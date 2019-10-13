الخميس.. وزير الثقافة تحتفي باسم الموسيقار الراحل سيد درويش

يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق، احتفالية كبرى للاحتفاء باسم الموسيقار الراحل سيد درويش، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء الخميس المقبل بقاعة سيد درويش بالهرم، بحضور وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ورئيس أكاديمية الفنون الدكتور أشرف زكي، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي الأستاذ خالد جلال. الدكتور أشرف زكي، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي الأستاذ خالد جلال. يتضمن برنامج الحفل معرض مقتنيات فنان الشعب، يعقبه عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يستعرض رحلة عطاء سيد درويش، ويختتم الحفل بفقرة موسيقية لفرقة المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية والتي تقدم خلالها مجموعة من أروع ألحان الراحل سيد درويش. عطاء سيد درويش، ويختتم الحفل بفقرة موسيقية لفرقة المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية والتي تقدم خلالها مجموعة من أروع ألحان الراحل سيد درويش. يذكر أن المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يقيم على هامش الاحتفالية معرض تسويق أحدث إصدارات المركز منها:إصدار (فنان الشعب..سيد درويش)،مجلة ألوان من الفنون.."موسيقى وفنون شعبية"،إصدار التوثيق المسرحي (الموسم المسرحي 2007-2008).

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