تراند اليوم : بنت الخمسين ” شيرين رضا ” فرحانة بنفسها و بشبابها – إتفرج

نشرت الفنانة شيرين رضا عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر، التصنيف جديد مراحل عمر الإنسان، الذي وضعته منظمة الصحة العالمية.

وعلقت شيرين رضا على التغريدة : انا لسه شباب” ، نسبة إلى عمرها الـ 51 الذي صنف ضمن مرحلة الشباب وفقا لمنظمة الصحة العالمية الذي يشير الى ان الاشخاص ما بين 25 و 55 لا يزالون في مرحلة الشباب.

وكانت شيرين رضا خطفت الأنظار بنشرها صورة مع نجم ليفربول محمد صلاح من حفل GQ MEN OF THE YEAR، الذي أقيم الاثنين الماضي في دبي.

يشار إلى أن شيرين رضا شاركت في الفيل الأزرق 2 الذي حطم الرقم القياسي في السينما المصرية بتحقيقه ايرادات تجاوزت الـ 100 مليون جنيه.