شاهد.. الوليد الحلاني يطعم الخيل من فمه!

كتب امير فتحي في الأحد 13 أكتوبر 2019 12:56 مساءً - يعرف عن عائلة الفنان اللبناني عاصي الحلاني شغفها بهواية امتطاء الخيول بالإضافة إلى تربيتها والعناية بها.

ويبدو أنّ علاقة صداقة لا تزعزعها الحوادث تربط النجم عاصي الحلّاني وابنه الوليد بالخيول.

وقد ترجم الوليد الحلّاني محبّته للخيول من خلال فيديو نشره عبر حسابه إنستغرام ظهر فيه وهو يطعم الحصان الجزر من فمه وعلّق ممازحاً: “صحّة وهنا”.