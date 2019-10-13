شاهد كيف تغير شكل هيا الشعيبي بعد خضوعها لعملية إزالة اللغد.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استعرضت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي النتيجة النهائية التي اصبح عليها شكلها بعد خضوعها لعملية إزالة اللغد.

هيا ظهرت في مقطع فيديو مع طبيبة التجميل جيهان عبدالقادر، حيث تولت شرح تفاصيل العميلة التي خضعت لها الفنانة الكويتية، لافتة إلى أن الطبيب الذي أجرى الجراحة التجميلية قام بإزالة الجلد المترهل من وجه الفنانة نتيجة انخفاض وزنها، كما شد منطقة الفك والخدين، في الوقت الذي اكتفت فيه هيا بالابتسامة التي عكست مدى سعادتها بالنتيجة التي وصلت لها، حيث اعرب أغلب محبي هيا عن اعجابهم بطلّتها الجديدة، مؤكدين أن إزالة اللغد جعلها تبدو أصغر عمراً وأكثر أنوثة.

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يُذكر أن هيا الشعيبي شاركت في المارثون الرمضاني المالضي، بتقديم برنامج «فانوس هيونة» وذلك عبر شاشة قناة atv.

من ناحية أخرى، اعترفت هيا مؤخراً أنها كانت على علم بمقلب «رامز بيلعب بالنار» قبل المشاركة فيه، لافتة إلى أنها كانت تعلم أنه مقلب لكن دون معرفة تفاصيله، وكشفت خلال استضافتها في برنامج «ع السيف»، أن أجرها كان يساوي قيمة سيارة ونصف، دون أن تكشف عن الرقم بالضبط.