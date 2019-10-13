رصاصة مجرم وحش تقود “بالقلب” الى الصدارة

انطلق يوم الخميس الفائت المسلسل اللبناني الجديد “بالقلب” على الـ”LBCI” والـ”LDC” ، تأليف طارق سويد، إخراج جوليان معلوف، إنتاج G8 Pro. ماي أبي رعد، بطولة: بديع أبو شقرا، سارة أبي كنعان، وسام فارس، غابريال يمّين، كارمن لبّس، محمد عقيل، حسّان مراد، دارينا الجندي، جمال حمدان، نوال كامل، جان دكّاش، ستيفاني عطالله، ريان أبي رعد، زياد صليبا، وغيرهم…

المسلسل ذات حبكة دراميّة مشوّقة، حيث يعكس المسلسل بعضاً من واقع مجتمعنا، ورسائلُه موضوعيّة بعيدة عن النمطيّة والفانتازيا.

استطاعت حلقة الأمس من المسلسل ان تتصدر التراند وأن تكون حديث مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعدما وضع كاتب العمل، طارق سويد، أصبعه على الجرح، متناولاً قضية مهمة جداً وهي “الرصاص الطائش” حيث ان الشعب اللبناني لا يكاد يستيقظ من حادثة للسبب عينه حتى تقع ضحية أخرى نتيجة رصاص طائش ناتج من تفاخر بالسلاح في فرح أو جنازة.

Advertisements

هذا ما حصل مع “ناهي” (وسام فارس) زوج “ديانا” (سارة ابي كنعان)، الذي أصيب بطلق ناري لم يعرف مصدره حتى نهاية الحلقة الثالثة من المسلسل. عائلة “ناهي” في حالة صدمة وحزن ونحيب خاصة بعدما اعلن الأطباء ان دماغه توقف.

في هذا المشهد المؤثر بكل أبعاده، جعل طارق سويد المشاهد يعيش اللحظات الأليمة التي عاشها العشرات من اللبنانيين الذين فقدوا أباً أو أماً أو أخاً أو زوجاً أو طفلاً، نتيجة “رصاص طائش” وذلك ضمن أداء مميز ولافت لأبطال المسلسل.

عن الحلقة كتب “سويد” على حسابه” على تويتر: “خلصنا بقى رصاص اجرام وجهل وتخلف… رصاصة مجرم وحش، ما في شي اسمو رصاص طايش، في مجرم عم يسلب حياة انسان بريء وينام عمخديتو بالليل و لا كأن عمل شي.. اذا منو عارف بجرمو، مش يعني منو مجرم…مجرم ونص….بكفي. #بالقلب”.

موقع “الخليج 365” أحب أن يسلط الضوء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تناولها مسلسل “بالقلب” على ان يكون لنا رأينا الخاص بالمسلسل وأبطاله لاحقاً.