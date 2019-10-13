بيلا حديد تتحدّث عن صحّتها العقليّة: سأظلّ فخورة بنفسي لأثبت ذاتي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت بيلا حديد في السّابق عن إصابتها بمرض نادر يسمّى "Lyme"، وهو مرض جرثوميّ مُزمن، ينتج عن لسعة حشرة معيّنة تنقل البكتيريا للجسم، وتتسبّب في ارتفاع درجات الحرارة والتعب والصّداع الحادّ، فضلًا عن العجز عن الحركة في أحد أو جانبي الجسم، بالإضافة إلى آلآم المفاصل التي تتكرّر بعد أشهر أو سنوات من حدوث الإصابة.

احتفلت حديد بعيد ميلادها الثالث والعشرين الأسبوع الماضي، وكانت سعيدة متأنّقة خلال الحفل، إذْ ارتدت قميصًا أسود اللّون خفيفًا نسّقته مع بنطلون أسود فضفاض، وتزيّنت بقلادة التشوكر السوداء تحمل حرفي CD، وأمسكت بحقيبة بطبعة جلد النمر بيد حمراء فوق كتفيها.

أما مكياجها، فكان بسيطًا رائعًا، فاكتفت بمكياج العيون الدّخانيّ مع الظلال الفضيّة والدّاكنة، وأحمر الخدود الهادئ المقترن بأحمر الشّفاه باللّون الورديّ الغامق، وكانت تصفيفتها ناعمة رقيقة خالية من التفاصيل.

وتحدّثت العارضة الشّهيرة عبر حسابها في إنستغرام عن صراعها المستمرّ مع الصّحة العقليّة، وقالت متحدّثة لمتابعيها بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية: "أشكركم على مشاعركم الطيبة وتهنئتي الحارّة بمناسبة عيد ميلادي، أنتم تعرفون أهميّة التواصل ومنح البهجة للآخرين للتخفيف من معاناتهم في يوم التوعية بالصّحّة العقلية، أعرف أنّ هناك الكثيرين ممّن يصارعون هذا المرض، إمّا بأنفسهم أو مع شخص قريب منهم، وإنْ لم تكن من هؤلاء فعلى الأقل أنْ تعرف واحدًا منهم، أنا شخصيًا منهم حيث عانيت منه على مدى أعوام، لكنّني قرّرت في النهاية ألا أترك نفسي ضحية لهذا المرض".

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وأضافت: "لطالما مررت بأوقات قاسية لكنها الحياة، تأتي بالجيد والسيء في الوقت نفسه، وسأظل فخورة بنفسي لأثبت ذاتي، وأصل للمكانة اللائقة بي، وأحقق ما تصبو إليه نفسي".

واختتمت: "لا تدري كيف تدعم شخص ما بابتسامتك ووقوفك بجانبه، فكم من بسمة كانت دافعًا للأمام، فقد لا يرى من يعاني شعاع الأمل في نهاية النفق المظلم، لكنّني أؤكّد وجوده وسيراه يومًا ما، وأقول له أنت قويّ بنفسك وستحقّق حلمك لا محالة، وستجد السّعادة، فقط أبحث بداخلك عنها".

ليست هذه المرّة الأولى التي تتحدّث فيها بيلا عن مرضها بكلّ صراحة، فقد تحدّثت لمجلة فوغ العام الماضي عن معاناتها من داء لايم وتأثيره السّلبيّ على صحّتها العقليّة والبدنيّة.