أوّل صورة لصبا مبارك وابنها من جنازة طليقها شوقي الماجري.. نشرها منذر رياحنة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فُجع الوسط الفنيّ يوم الخميس الماضي بوفاة المخرج التونسيّ شوقي الماجري عن 57 عامًا إثر أزمة قلبية مُفاجئة، ونعى نجوم الفنّ المخرج الرّاحل بحرقة وصدمة، فيما أقام نجوم سوريا بيت عزاء له في سوريا بسبب إخراجه عددًا من المسلسلات السورية، كما فعل نجوم مصر الشيء نفسه، تعبيرًا عن حزنهم لوفاته.

في المقابل، اكتفتْ طليقته الفنانة الأردنية صبا مبارك بنشر صورة سوداء عبر حسابها في إنستغرام دون أيّ تعليق، واختفت عن بقيّة مواقع التواصل الاجتماعيّ.

ونشر اليوم الحساب الرسميّ للفنان الأردنيّ منذر رياحنة صورة من جنازة المخرج الرّاحل في تونس، حيث تمّ نقل جثمانه ليواري الثرى في بلده الأم، ظهر فيها رياحنة إلى جانب صبا مبارك وابنها الوحيد عمار من المخرج الرّاحل.

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وبدت علامات الحزن واضحة بشكل كبير على مبارك ونجلها عمار والذي ظهر بعمر المراهقة وقريب الشّبه من والده شوقي الماجري.

كما كان رياحنة قد نشر صور في وقت سابق من الجنازة يظهر فيها إلى جانب التابوت الذي وضع فيه جثمان الراحل، حيث ربطت علاقة صداقة بين رياحنة والماجري عن تصوير مسلسل الاجتياح الذي شارك فيه الفنان الأردنيّ كممثل، وأخرجه الماجري.