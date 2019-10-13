أليشيا فيكاندر تتحدث باليابانية والإنجليزية في "طائر الزلزال"









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تتحدث الممثلة أليشيا فيكاندر باللغتين الإنجليزية واليابانية بفيلمها التشويقي "طائر الزلزال" Earthquake Bird المقتبس عن رواية للكاتبة سوزانا جونز، وتدور أحداثه في طوكيو عام 1989. حيث تُجسِّد دور المشتبه بها بجريمة عاطفية، وهي المترجمة لوسي فلاي المغتربة التي تعيش في اليابان والتي تبدأ علاقة رومانسية مع المصور تايجي، الذي يجسد دوره ناوكي كوباياشي. لكن حياتها تنقلب رأسا على عقب بوصول الوافدة ليلي بريدجز، التي تُجسد دورها رايلي كيو، والتي تصادق الثنائي. وعندما تختفي ليلى يُفترض موتها، وتصبح لوسي المشتبه به الرئيسي وراء اختفائها.

وأوضحت "فيكاندر" بحديثها "لوكالة روبترز" أنها تتحدث باليابانية في العديد من المشاهد، شارحة أنها قامت بمجهود كبير كي تتمكن من الحديث باليابانية. وقالت: "لقد فعلت كل شيء حتى قراءة مشاهدي بصوت عال باللغة الإنجليزية، ثم أعدنا صياغتها وترجمتها لإبراز الحساسية والمشاعر التي ينطوي عليها أدائي... كان الأمر شاقاً“.