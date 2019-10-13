شكرا لقرائتكم خبر عن 19 أكتوبر موعد العرض الخاص لفيلم Zombieland 2 بالسينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل صناع فيلم Zombieland بطرح الجزء الثاني في مدينة لندن اثناء العرض الخاص الأول للفيلم الذي يأتي بعنوان Zombieland: Double Tap، المقرر عرضه يوم 19 أكتوبر الجاري في دور العرض السينمائى.

ومن المقرر أن تدور أحداث الجزء الجديد في مستقبل خيالي ، حيث تتعرض الولايات المتحدة فيه لكارثة تحول معظم سكانها إلى زومبى، بينما يحاول الناجون المتبقون من البشر فعل أي شيء يبقيهم على قيد الحياة.، ومن بين الناجين الطالب الخجول كولومبوس، الذي يضع لائحة مكونة من 30 قاعدة يجب لكل من يريد أن ينجو بحياته أن يلتزم بها، وبالتالي يقرر كولومبوس أن يعود إلى مدينته القديمة بحثا عن والديه؛ ليعرف ما إذا كانا لا يزالان فى حالة طبيعية، وفى الطريق يقابل رجلا عنيفا يدعى تالاهاسى اللذى يقتل الزومبى، ويرحل بحثا عن الحلوى التى يفضلها.

وكان قد حقق الجزء الأول من العمل Zombieland إيرادات وصلت إلى 102 مليون دولار أمريكى.

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