شكرا لقرائتكم خبر عن مروة ناجى تسجل أغنية وطنية جديدة بعنوان "مصر حاربت" .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المطربة مروة ناجى من تسجيل أغنية وطنية جديدة بمناسبة الاحتفالات بانتصارات أكتوبر المجيدة، بعنوان مصر حاربت من كلمات محمد البوغة، وألحان شريف إسماعيل، وتوزيع أمجد معتز، وهندسة صوت ماهر صلاح ومن المقرر أن تغنيها اليوم امام الرئيس السيسى فى الندوة التثقيفية للقوات المسلحة.



مروة ناجى وشريف إسماعيل

وكانت آخر أعمال مروة ناجى أغنية "حبيت من قلبى"على طريقة فيديو كليب، وطرحتها على قناتها الخاصة على "يوتيوب"، وهى من كلمات وألحان محمد الرفاعى، وتوزيع عادل عايش، وتم تصويرها فى لبنان تحت إدارة المخرج فادى حداد.



مروة ناجى ومحمد البوغة

يذكر أن المطربة مروة ناجى هى نجمة برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "The Voice"، وخاضت أولى تجاربها فى مجال التمثيل من خلال مسلسل "تفاحة آدم" مع خالد الصاوى.