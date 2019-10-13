لطيفة تتلقى عزاء المخرج ” شوقي الماجري ” بحضور نجوم الفن

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كتب امير فتحي في الأحد 13 أكتوبر 2019 11:52 صباحاً - أقيم يوم أمس السبت عزاء المخرج التونسي ” شوقي الماجري ” في القاهرة والذي توفي يوم الخميس الماضي عن عمر يناهز ال 58 عاما إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة .
وكانت الفنانة التونسية ” لطيفة ” من أول الحاضرين لتتلقى العزاء بنفسها والتي بدا عليها التأثر الشديد والبكاء لوفاة واحدا من أقرب أصدقائها وعلامة ونجم من نجوم الإخراج والفن العربي .
وشهد العزاء حضور عددا من نجوم الفن مثل الفنانة ليلى علوي والفنانة كندة علوش والفنانة هند صبري والفنانة عائشة بن أحمد والفنانة سوزان نجم الدين والفنان أشرف زكي والفنان سامح الصريطي .
وحضر أيضا الفنانة دارين حداد والمخرج هاني خليفة والمخرج حاتم علي والمخرج عماد البهات والفنان أشرف مصيلحي والفنان أحمد صيام والفنان أحمد خالد صالح والمخرج أحمد صقر وأميرة حامدي المستشار الثقافي لسفارة تونس بالقاهرة .
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