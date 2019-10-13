جلسة تصوير لمحمد صلاح مع الجميلة أليساندرا تشعل «السوشيال ميديا».. صور وفيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شارك النجم المصري محمد صلاح، لاعب وسط مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، في جلسة تصوير جديدة برفقة عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو وذلك لحساب مجلة “GQ”.
محمد صلاح نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مجموعة من الصور من جلسة التصوير التي جمعته مع أليساندرا.
أليساندرا أمبروسيو البالغة من العمر 37 عامًا، تعتبر من أشهر عارضات الأزياء فى البرازيل ودخلها السنوي يتجاوز 6 ملايين دولار، وتشارك في حملات دعائية وعروض أزياء لأهم دور الأزياء العالمية.
عارضة الأزياء سبق لها أن صورت مع نجوم برشلونة في حملة دعائية، ومع كريستيانو رونالدو أيضًا على غلاف نفس المجلة التي ظهرت فيها مع محمد صلاح.
محمد صلاح نجم منتخب مصر توج مؤخرا بجائزة رجل العام من المجلة العالمية فى مدينة “أبوظبي” الإماراتية.
المجلة نشرت أسعار الأزياء التي اختارها منسق الأزياء الخاص بها، ووصل إجمالي سعر الثياب إلى ما يقارب 16 ألف دولار أي ما يعادل 256 ألف جنيها.
ردود الأفعال تباينت على صور اللاعب إذ قال له أحد المتابعين: “هتبات عالسلم النهاردة”، في حين حاول آخرون تخيل موقف زوجته من هذه الجلسة.
يشار إلى أن صلاح حصل على جائزة رجل العام من مجلة GQ للرجل، وتصدر غلاف إصدارها للشرق الأوسط مع عارضة الأزياء البرازيلية.
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