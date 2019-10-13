إزجي أيوب أوغلو تخرج عن صمتها وتتحدث عن طلاقها لأول مرة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد مرور حوالي 4 أشهر على انفصالها عن النجم التركي كان يلدريم، خرجت الفنانة إزجي أيوب أوغلو عن صمتها، وتحدثت لأول مرة عن طلاقهما.

إزجي نفت ما اثير حول انفصالها عن كان بسبب خيانة الأخير لها، وقالت: «كل ما كتب غير صحيح، انفصالنا لم يأتي بشكل درامي، لقد ودعنا بعضنا البعض بشكل جميل».

الإنفصال لم يكسر ثقة وإيمان إزجي بالحب، إلا أنها استفادت من هذه التجربة الكثير من الدروس على حد قولها، كما شددت على أنها غير مرتبطة عاطفياً الآن.

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وعن نيتها في مشاركة طليقها أي عمل فني، فضلت إزجي عدم الإجابة بالنفي أو بإبداء الموافقة، وقالت: «عندما يأتي العرض سأفكر حينها، حاليا ليس لدي أي فكرة».

يُذكر أن مصادر صحفية أكدت أن طلاق النجمين تم أمام المحكمة بموافقة الطرفين، وتبين أن إزجي كانت صاحبة دعوى الطلاق، وكان «التعامل السئ» هو السبب الذي طلبت من أجله الانفصال عن النجم كان يلدريم، كما أنها لم تطلب أي تعويضات أو نفقة الطلاق، وهو ما اثار جدلاً كبيراً بين فانز الفنان الشاب، خاصة أن إزجي دائماً ما كانت تنشر صوراً رومانسية تجمعها بزوجها، وهو ما كان يعكس أجواء الانسجام بينهما.

طلاق الثنائي وقع بعد شهر واحد فقط على عيد زواج النجمين الثالث، حيث احتفلت إزجي بزفافها على النجم التركي كان يلدريم مايو 2016، وذلك بعد قصة حب قوية جمعتهما خلال مشاركتهما بطولة مسلسل «اسمه سعادة».