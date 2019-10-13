لماذا طلبت أحلام الانسحاب من The Voice؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة الإماراتية أحلام أنها قبل تصوير مرحلة “الصوت وبس” طلبت الانسحاب من الموسم الخامس من برنامج The Voice.

أحلام أوضحت السبب بقولها إنها اعتذرت لإدارة مجموعة mbc عن المشاركة في الموسم الخامس من برنامج The Voice، لأن صديقتها الإعلامية الكويتية فجر السعيد بحاجة إليها ولا تستطيع تركها، وذلك نظرا للأزمة الصحية الشديدة التي مرت بها مؤخرا.

الفنانة الإماراتية قالت إن إدارة mbc تفهموا الأمر، وأجّلوا التصوير لأكثر من 10 أيام حتى اطمأنت أن فجر تُعالج في مكان مناسب.

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وأضافت: “قلت لهم إن عندي صاحبتي مريضة وهي بحاجتي أكثر منكم .. كان قلبي هو اللي مسيرني .. ما عم فكر في أي شي تاني غير إني أكون حدها”.

وتابعت: “جيت 5 أيام عشان اسجل حلقات ذا فويس وبعتبرهم أصعب 5 أيام مروا عليا في يحياتي.. لأنه لازم اسمع ولازم اجامل بس قلبي يقول لي ما ممكن كنت اتركها”، وأضافت أن فجر كانت ترافقها في الموسم الماضي من البرنامج، وتمنت أن تستطيع أيضا حضور الحلقات المباشرة من الموسم الجديد معها.

وكانت الاعلامية الكويتية فجر السعيد قد تعرضت مؤخرا لأزمة صحية شديدة أثناء إجرائها عملية جراحية، وهو ما استدعى نقلها على الفور إلى غرفة العناية المركزة، والسفر للعلاج بالخارج.