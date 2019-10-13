المخرجة إنعام محمد علي تعلن اعتزالها نهائيا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت المخرجة المصرية الكبيرة إنعام محمد علي اعتزالها الإخراج نهائيا.

إنعام محمد علي أرجعت سبب اتخاذها هذا القرار إلى ما يفعله المنتجون حاليا من عدم انتقاء الأعمال، بل اختيار النجم وتكليف كتاب السيناريو بكتابة عمل مخصوص له.

المخرجة المصرية أكدت أنها لا تود العمل في أجواء مشابهة لا تساعد على الإبداع، لافتة إلى أنها ستتراجع عن قرار الاعتزال في حالة واحدة فقط، وهي أن تجد منتجا يؤمن بها ويدعمها ويقدمها بالشكل الذي تريده، ووقتها ستنفذ عمل عن قصة طلعت حرب، والذي كانت تحضر له منذ فترة.

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ومن ناحية أخرى، كشفت عن رأيها في فيلم “الممر”، حيث قالت إنها أعجبت بالجانب الإنساني الذي تناوله جزء من الفيلم، ولكن على الجانب الآخر لم تنل بعض الشخصيات إعجابها منها على سبيل المثال شخصية الصحفي “إحسان”، حيث وصفتها بأنها تافهة وقللت من قيمة الفيلم، الذي يتناول حدث مهم لا يحتمل الفكاهة.

وأضافت أنها رأت أن شخصيات فتيات الليل مبالغ فيها وأداءها لم يكن في محله، وبخاصة في المشاهد المتعلقة بتلقي خبر النكسة، لافتة إلى أنها شاهدت الفيلم مرتين حتى تتأكد من وجهة نظرها ولا تظلم أحدا.

وتابعت أن فيلم “الممر” لا يجسد أحداثا حقيقة بل من خيال المؤلف كي يحقق الجانب التجاري، وتمنت أن يتم تقديم فيلم مثل “الطريق إلى إيلات”.