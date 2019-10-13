ريهانا تروج لكتاب عن سيرتها الذاتية.. صور

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
استطاعت النجمة والمطربة الأمريكية ريهانا، أن تخطف أنظار عشاقها ومحبيها بإطلالتها المذهلة، وذلك من خلال حفل ضخم من أجل إطلاق كتابها مساء يوم الجمعة 11 أكتوبر، فى متحف جوجنهايم فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد تركزت عدسات المصورين على النجمة الشهيرة بمجرد وصولها لمكان الحفل.
النجمة العالمية البالغة من العمر 31 عاما، كانت مرتدية فستان “one shoulder” ذى تصميم مثير وهو واحد من أرقى تصميمات دار أزياء “Saint Laurent”، فى حين اختارت مجوهراتها “David Webb”.
ويعد الكتاب الخاص بسيرة ريهانا الذاتية هو الأول من نوعه، وهو مؤلف من 504 صفحات، ويحتوى على أكثر من 1000 صورة.
وكانت ريهانا قد ظهرت مؤخرا، وهي تستمع بوقتها في مهرجان Crop Over في مسقط رأسها في باربادوس.
النجمة العالمية الشهيرة جذبت الانظار إليها بالتصميم الذي إرتدته لهذه المناسبة، حيث اختارت ثوباً وردياً مغطى بالريش وذلك في ختام احتفالات “Crop Over”، حيث تحرص دائماً على حضور جزءًا من هذه الإحتفالات التقليدية والتي توافق في نهاية موسم قصب السكر.
وكانت مجلة “فوربس” كانت قد صنفت ريهانا أثرى مغنية في العالم مع ثروة مقدّرة بنحو 600 مليون دولار.
ويأتي الجزء الأكبر من ثروة ريهانا من جولاتها ومبيعات ألبوماتها. وتملك الفنانة أيضاً ماركة الملابس الداخلية “سافدج اكس فنتي”.
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