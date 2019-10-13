كاتى بيرى تتألق في إحتفالية خيرية.. صور

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
ظهرت النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة كاتى بيرى، في إحتفالية “Silence the Violence” الخيرية التابع لمؤسسة ديفيد لينش، وهى الاحتفالية التى أقيمت فى واشنطن.
النجمة العالمية البالغة من العمر 34 عاما، قدمت بعض الأغنيات ضمن الحفل الخيرى، كما صعدت بيرى على المسرح لتشرح للشباب المعرضون للخطر كيفية الاستفادة من التأمل.
وظهرت النجمة العالمية بيرى التى تعرف أنها واحدة من أرقى نجمات العالم، وهى مرتدية فستانا ذى تصميم أنيق POLA DOT باللونين الأبيض والأسود، وهو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء Carolina Herrera وهو واحد من أشهر دور الأزياء فى العالم وتفضله الكثير من النجمات.
وقد وصل سعر فستان كاتى بيرى الذى ارتدته فى الاحتفالية الخيرية إلى 5874 جنية أسترلينى.
وعلى جانب أخر، قررت كاتي بيري، أن تقضى بعض الوقت بحرية تامة، مؤخرا، وكان السبيل الوحيد لذلك هو أن تخفى ملامحها حتى لا يتعرف عليها أى شخص، إلا أن مصورى ” البابارتزى ” أسقطوا خطة كاتى بيرى.
وكانت عدسات مصورى البابارتزى، قد التقطت عدة صور لكاتى بيرى البالغة من العمر 34 عاما، وهى بصحبه خطيبها النجم أورلاندو بلوم، وذلك من أجل تناول عشاء فى أجواء رومانسية فى ماليبو .
وظهرت كاتى بيرى، مرتديه قبعة تخفى جزءا من وجهها اضافة إلى فستان طويل وفضفاض باللون الأصفر وهو واحد من أرقى تصميمات دار أزياء ” Ace & Jig ” ووصل سعره إلى 300 جنيه إسترلينى.
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