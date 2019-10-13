مصطفى هريدى فرد أمن في «فلانتينو»

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
يواصل الفنان مصطفى هريدي تصوير دوره ضمن أحداث مسلسل “فلانتينو”، حيث يجسد ضمن أحداث العمل والذى يخوض به الزعيم عادل امام الماراثون الرمضانى المقبل، شخصية فرد أمن فى الكومبوند الذى يسكن فيه الزعيم وتجمع بينه عدد من المشاهد ضمن أحداث العمل الذى يراهن عليه بقوة ويقدمه بشكل مختلف عن اعماله السابقة .
وتعد المرة الثانية التي يتعاون فيها الثنائى بعد تعاونهم قبل ذلك فى مسلسل “عفاريت عدلى علام” والذى حقق نجاحا كبيرا.
وأشار مصطفى هريدي إلى أنه سعيد بالعمل مع الزعيم، ويتمنى أن ينال دوره إعجاب الجميع، حيث كانت بدايته مع الزعيم بدأت بمسرحية “بودى جارد”، وبعدها قدم معه بعددًا من الأفلام، منها: “حسن ومرقص” و”السفارة فى العمارة” و”مرجان أحمد مرجان .
ويجسد الزعيم فى مسلسل “فلانتينو” شخصية رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد فلانتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، بالإضافة إلى دخوله فى قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث فى إطار تشويقى اجتماعى.
مسلسل “فلانتينو” من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام، بطولة عادل إمام، ودلال عبد العزيز، وداليا البحيرى ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتى، وسليمان عيد، وحمدى الميرغنى.
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