شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تمنح الباحثة اليمنية ريم محمد علي ناصر درجة الماجستير والان مع التفاصيل

منحت كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية درجة الماجستير للباحثة اليمنية ريم محمد علي ناصر في تخصص طب أسنان الأطفال والصحة العامة عن رسالتها الموسومة بـ " جودة الحياة المتعلقة بصحة الفم والأسنان لدى الأطفال المصريين المصابين بشق الشفة والحنك غير المرتبطة بمتلازمة - دراسة مقطعية".

وأستعرضت الباحثة في مستهل المناقشة العلمية للرسالة، ملخصاً لفصول رسالتها العلمية والمنهجية المتبعة والنتائج والتوصيات التي توصلت ليها، والتحديات التي واجهتها .

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وأثنت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة والجهد العلمي الكبير الذي قدمته الباحثة ومنحتها درجة الماجستير في تخصص طب أسنان الأطفال والصحة العامة، معتبرة هذه الرسالة إضافة علمية في هذا التخصص العلمي وللباحثين والمكتبات العلمية.

حضر المناقشة العلمية الدكتور/ الخضر ناصر لصور رئيس جامعة عدن، والدكتور/ محمد أحمد موسى العبادي المستشار الثقافي في السفارة اليمنية بالقاهرة، والأستاذ/ حيدرة القاضي نائب المستشار الإعلامي بالسفارة اليمنية بالقاهرة، والدكتور/ مصطفى أحمد صالح مدير عام مكتب رئيس جامعة عدن، وعدداً من الباحثين اليمنيين، وزملاء الباحثة.