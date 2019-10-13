شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال "هاندكه" الحائز على جائزة نوبل في الأدب؟ والان مع التفاصيل
قال الكاتب النمساوي بيتر هاندكه، إنه سعيد لحصوله على جائزة نوبل في الأدب هذا العام، لأن هذه الجائزة تُسلط الضوء عليه.
وقال هاندكه لوكالة الأنباء النمساوية "إيه بي إيه" من منزله بالقرب من باريس: "يبدو الأمر وكأن العمل الذي أنتجته سيرى الآن النور".
وأضاف هاندكه، أنه يعتزم حضور حفل توزيع الجوائز في ستوكهولم في 10 ديسمبر (كانون الأول)، وإلقاء خطاب هناك.
وقال هاندكه إنه بعد تلقيه مكالمة من الأكاديمية السويدية، سار في نزهة في الغابة لمدة أربع ساعات، مضيفاً أنه قد يقضي ليلة الخميس في تناول العشاء في مطعم محلي صغير مع زوجته.
كانت هذه تفاصيل خبر ماذا قال "هاندكه" الحائز على جائزة نوبل في الأدب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.