شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال "هاندكه" الحائز على جائزة نوبل في الأدب؟ والان مع التفاصيل

قال الكاتب النمساوي بيتر هاندكه، إنه سعيد لحصوله على جائزة نوبل في الأدب هذا العام، لأن هذه الجائزة تُسلط الضوء عليه.

وقال هاندكه لوكالة الأنباء النمساوية "إيه بي إيه" من منزله بالقرب من باريس: "يبدو الأمر وكأن العمل الذي أنتجته سيرى الآن النور".

وأضاف هاندكه، أنه يعتزم حضور حفل توزيع الجوائز في ستوكهولم في 10 ديسمبر (كانون الأول)، وإلقاء خطاب هناك.

وقال هاندكه إنه بعد تلقيه مكالمة من الأكاديمية السويدية، سار في نزهة في الغابة لمدة أربع ساعات، مضيفاً أنه قد يقضي ليلة الخميس في تناول العشاء في مطعم محلي صغير مع زوجته.