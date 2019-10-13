الممثل الهندي فارون داهافان: طرح "كولي نمبر 1" مايو 2020

أوشك الممثل الهندي فارون داهافان Varun Dhawan على الانتهاء من تصوير مشاهده الأخيرة في فيلمه الجديد "كولي نمبر ١"، بمشاركة سارة علي خان، في إعادة لتقديم الفيلم الشهير الذي قدمه ثنائي بوليوود الذهبي في فترة التسعينيات جوفيندا وكاريشما كابور 1995.

وكشف داهافان لـ"العين الإخبارية" عن موعد عرض الفيلم، قائلا: "المنتج فاشو بهاجناني قرر بالاتفاق مع أبطال العمل والمخرج تحديد موعد نهائي لطرح الفيلم وهو 1 مايو/أيار 2020، بعد أن قطعنا شوطا كبيرا في التصوير".



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عن كواليس التصوير، علق فارون: "كواليس الفيلم أكثر من رائعة؛ فالمخرج ديفيد داهافان من أكثر المخرجين تفاهما وإيجابية؛ ما يجعل العمل معه متعة خاصة".

وأضاف: "من أبرز جهوده معنا تنسيق العديد من الجلسات بيني وبين جوفيندا وسارة وكاريشما؛ للاستفادة من خبراتهما في الفيلم الأصلي والحصول على بعض النصائح أيضا".

وتابع: "رغم ذلك طلب منا أن تكون لنا بصمة في الفيلم حتى لا يكون مجرد تكرار للنسخة الأصلية، وبما أنه مخرج النسخة الأصلية؛ فهذا جعله متحكما بشكل أفضل في تقديم تجربة جديدة بالنسخة الحديثة".



عن المقارنة المتوقعة، أعرب فارون عن حماسه قائلا: "جوفيندا نجم يتمتع بطاقة كبيرة والمقارنة معه أمر صعب حتى وإن كنت أعلم أنه لا مفر؛ فالمقارنة ستحدث لا محالة، لكنني متحمس لها كثيرا، وأعتقد أنها ستكون إيجابية لأن الجمهور واعٍ وعلى دراية بأن كل فنان له أداء وشكل مختلف".