نجوم الفن يبكون سوريا: "صلوا لأجل القامشلي"

أثار العدوان التركي على شمال سوريا عاصفة غضب في الأوساط الفنية، وعبر عدد من النجوم عن حزنهم بالعملية العسكرية التي شنها نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد الأكراد شرقي نهر الفرات شمال شرقي سوريا، وتسابقوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتنديد بالهجوم السافر ودعم سكان سوريا.

وغردت الفنانة السورية كندة علوش عبر تويتر: "ارحموا سوريا من الصراعات والنزاعات وقذارة السياسة، ما في بلد بالتاريخ القديم والحديث تآمر عليه هذا العدد من الجهات، لا مجتمع دولي ولا مجلس أمن ولا يوجد طرف في الداخل والخارج مهموم بالناس الذين يطاردهم الموت، والله حرام".





وكتب الممثل المصري أحمد صلاح حسني عبر تويتر: "يا رب احفظ سوريا واحفظ أخواتنا هناك".





ونشرت الفنانة السورية نسرين طافش مقطع من أغنية جمعتها بزميليها السوريين أمل عرفة وباسل خياط بعنوان "سوريا.. أنتي أحلى"، مرفقة بالكلمات التي تقول: "يا شوارع لا تبكي، يا بلد علِّي الضحكة، يا بلد لا تخافي، مثل ولادك ما في".



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وكتبت طافش، عبر حسابها على أنستقرام أيضا: "شوارع الشام العتيقة الحنونة، داب قلبي بناسها وفنها، سوريتي صورتها جمال وحب، أنا اخترت أشوفها فرح وحضارة وعرس من نور؛ لأن الحب من الإيمان، أنا مؤمنة بسوريتي".

وعلقت الفنان الفلسطينية الحاملة للجنسية السورية شكران مرتجى على الأحداث بصورة نشرتها عبر أنستقرام، مكتوب عليها "صلوا لأجل القامشلي"، وهي مدينة سورية ذات أغلبية كردية.

وكتبت مرتجى أيضا: "الله يحمي سوريا ويحفظ كل شبر فيها ويحفظ أهلها وناسها بكل اختلافاتهم وطوائفهم، المهم وحدة سوريا".





وتفاعلت أيضا الفنانة السورية سوزان نجم الدين بصورة لها نشرتها على أنستقرام وعلى وجهها علم سوريا وكتبت"سوريتي حماك الله".



