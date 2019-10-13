محمد رمضان يصلُ الصّالة الخاصّة في مطار الرّياض.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وصل مساء أمس الفنان المصريّ محمد رمضان عبر الصّالة الخاصّة بمطار الرّياض دون وجود تجمّعات جماهيريّة، وجاء وصوله للمشاركة في الفعّاليّات التي تقيمها هيئة الترفيه السّعوديّة وهو الحدث الأبرز الان في الشّرق الأوسط.

وسبق وأعلن محمد رمضان أنّه سيسافر إلى المملكة في أوّل زيارة له إلى مدينة الرّياض لحضور حفل صُنّاع الترفيه وبدء استعدادات ما وصفه "حفل الأسطورة".

ويضمّ موسم الرّياض أكثر من 100 فعّاليّة عالميّة مختلفة، وعروضًا وأنشطة متنوّعة وفعّاليّات فريدة ومميّزة بين الغنائيّة والرّياضيّة والترفيهيّة.

ويأتي موسم الرّياض على درب السّياحة والترفيه، لتعزيز مكانة المملكة على خريطة السّياحة والترفيه العالمية، ضمن منظومة المملكة الواعدة تحت مظلّة رؤية المملكة 2030.

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ويُشار إلى أنّ محمد رمضان يستعدّ خلال الأيام المقبلة لطرح أغنية جديدة باسم "رايحين نسهر" تتحدّث عن إدمان الكحولياّت والخمور.