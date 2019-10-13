إطلاق اسمي أبو بكر ومحمد عبده على مسرحين في الرياض!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلق رئيس الهيئة العامة للترفية تركي آل الشيخ اسم الفنان الرّاحل أبو بكر سالم، وكذلك اسم فنان العرب محمد عبده على مسرحين تمّ إنشاؤهما مؤخرًا، ويحتضنان حفلات موسم الرّياض.

وأعلن آل الشيخ ذلك عبر حسابه الرسمي في "تويتر" ‏يا بلادي واصلي، والصوت لا يذبل ولا يتلاشى، تكريمًا للفنان الراحل أبو بكر سالم، وتقديرًا للفن الأصيل، تمّ تغيير اسم المسرح المفتوح في موسم الرّياض ويتّسع لـ 6 آلاف مقعد ليصبح مسرح أبوبكر سالم.

وأضاف: "فوق هام السحب، وفي ذاكرة الوطن، نكرم رموز الأغنية السعودية، وفنان العرب والطرب بتغيير اسم المسرح المغلق في موسم الرياض ويتسع لـ 22 ألف مقعد إلى مسرح فنان العرب محمد عبده".

وجاءت هذه المبادرة تكريمًا لاسمين يعتبران ضلعين هامّين في الأغنية العربية، ومكانتهما العالية في فضاء الفنّ، وتقديرًا لما قدّماه من أعمال خالدة طيلة مشوارهما الفنيّ، الذي امتد لأكثر من خمسة عقود.