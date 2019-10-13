متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكّد فارس الغناء العربي عاصي الحلاني أنّ صحّته أصحبت جيّدة، على الرّغم من الإصابة البليغة التي تعرّض لها مؤخرًا، لافتًا الى أنّه لم يعاني من تشوهّ في منطقة الوجه بل تورّم نتيجة قوّة الإصابة.
كما أشار عاصي الحلاني الى أنّ المشاركة في برنامج "ذا فويس كيدز" تتطلّب الكثير من الدّقّة حرصًا على سلامة الأطفال النفسيّة.
من جهة ثانية، فقد أحيا فارس الغناء العربي عاصي الحلاني حفله الفنيّ الأوّل، بعد سقوطه عن الحصان، الذي أقامته أمل سليمان بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات العربيّة، في ميدان سباق الخيل، وذلك ضمن مهرجان مجد وعز لبنان.
الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع "فوشيا" مع فارس الغناء العربي عاصي الحلاني، إذْ تحدّث عن تحسّن صحّته بعد الحادثة التي تعرّض لها، متطرّقًا الى موضوع مشاركته في برنامج "ذا فويس كيدز"، مبديًا تأثّره حيال سفر ابنته دانا إلى فرنسا لاكمال دراستها.
كانت هذه تفاصيل خبر عاصي الحلاني: نقد أطفال ذا فويس كيدز دقيق! شاهدي تأثّره عند حديثه عن ابنته دانا! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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