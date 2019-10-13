مسرح الأولمبيا يستقبل "إليسا" في أول حفلاتها الأوربية

تستعد الفنانة إليسا، لإحياء عدد من الحفلات الغنائية في جولة أوروبية خلال نوفمبر وديسمبر المقبلين.
تبدأ إليسا حفلاتها من باريس على مسرح الأولمبيا الذي تعود للوقوف عليه مجددًا بعد غياب عامين، على أن تحيى الحفل في الأول من نوفمبر، بعدها تنطلق في جولة قصيرة إلى كندا، وتحيي ثلاث حفلات للجالية العربية هناك، من22 نوفمبر بمونتريال، وتنتقل إلى أوتاوا، وأخيرًا في تورنتو.
وتنهى أليسا جولتها بحفلها في الموسم الجديد من برنامج Stars on board في المكسيك، والمقرر ان تقوم باحياؤه في 24 ديسمبر المقبل.
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