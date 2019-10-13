أفيخاي أدرعي يهنئ عمرو دياب بعيد ميلاده

وجه الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، رسالة إلى المطرب المصري، عمرو دياب، بمناسبة عيد ميلاده الـ58، الذي صادف الجمعة، وجاءت تهنئة أدرعي من خلال رسالة مصورة، يظهر فيها، وهو يشغل أغنية “قمرين” لعمرو دياب، والتي قال فيها “العملاق عمرو دياب كل عام وأنت بألف خير بمناسبة عيد ميلادك، لابد أن نوجه لك التحية والمحبة من هنا من إسرائيل وكما تعلم أنت أفضل مطرب عربي على قلبي من أن كنت في مصر من أيام الثانوية العامة، وتعرفت وقتها على ألبوم “قمرين”، والموسيقى تعتبر جسرا لتبادل الثقافات بين الشعوب”.



وكتب أفيخاي أدرعي مع تهنئته المصورة لعمرو دياب: “عمرو دياب من أقرب الفنّانين العرب على قلبي، كل عام وأنت بألف خير، وللـ 120 بمناسبة عيد ميلادك، إليك هذه الرّسالة الخاصّة منّي”.



يذكر أن أبناء عمرو دياب وزوجته زينة عاشور غابوا عن مشهد الاحتفال بعيد ميلاده، بعد أن تصدرت الممثلة المصرية، دينا الشربيني المشهد، على مدار 3 سنواتـ، حيث احتفل عمرو دياب، بعيد ميلاده الـ58 في أحد الفنادق الشهيرة، مع عدد قليل من المقربين، من بينهم دينا الشربيني.

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