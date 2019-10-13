شكرا لقرائتكم خبر عن انتعاشة وطنية بالسينما والدراما.. أمير كرارة يقدم المنسى وإمام يجسد الرفاعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى صناع الدراما والسينما لتقديم أعمال وطنية خلال عام 2020، خاصة بعد نجاح فيلم "الممر" الذى قدم نموذجاً مبهراً عن أبطال الجيش المصرى إبان حرب الأستنزاف، وحقق 80 مليون جنيه فى شباك التذاكر للنجم أحمد عز والمخرج شريف عرفة.

وعقب النجاح الذى شهدته السينما المصرية، أقدم النجم أمير كرارة على تقديم قصة حياة الشهيد البطل أسطورة الصاعقة "أحمد المنسى" قائد الكتيبة 103، من خلال مسلسل "الاخيتار" المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، حيث يعقد صناع العمل حالياً جلسات عمل مكثفة للأستقرار على التفاصيل المبدئية للعمل، واختيار الممثلين، فيما يعاين مخرج العمل وفريق عمله حالياً مواقع التصوير للبدء فى التصوير مباشرة خلال مطلع الشهر المقبل .

أما النجم محمد إمام أعلن نيته فى تقديم فيلم "إبراهيم الرفاعى" خلال العام المقبل، ولم يتسقر على موعد لبدء تصويره حتى الآن، الرفاعى هو قائد المجموعة 39 قتال صاعقة خاصة فى حرب أكتوبر.

يشار إلى أن أمير كرارة قدم آخر أعماله مسلسل "كلبش" فى ثلاثة أجزاء، من إنتاج سينرجى، ولاقى نجاحا كبيرا على المستوى النقدى والجماهيرى.