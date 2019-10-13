شكرا لقرائتكم خبر عن باهر دويدار يسلم أول 5 حلقات من مسلسل "الاختيار – أحمد المنسى لـ سينرجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلم الكاتب باهر دويدار أول 5 حلقات من مسلسل "الاختيار - أحمد المنسى"، الذى يلعب بطولته النجم أمير كرارة، ومقرراً عرضه فى شهر رمضان المقبل، إلى شركة سينرجى، حيث يعكف دويدار حالياً على كتابة باقى الحلقات من أجل البدء فى تصوير المسلسل خلال مطلع الشهر المقبل على أقصى تقدير.

وفى سياق متصل، يعقد حسام شوقى مدير عام شركة "سينرجى" المنتجة للعمل، وكرارة ومخرج العمل بيتر ميمى ودويدار جلسات عمل مكثفة للاستقرار على الشكل المبدئى للمسلسل، والملابس والشخصات الرئيسية، لاسيما أن المسلسل يكتظ بضيوف شرف عدة، وهو ما يتطلب وقت فى اختيار الممثلين، فيما يعمل مخرج العمل بيتر ميمى وفريق عمله الإخراجى على معاينة أماكن التصوير للبدء فى التحضير للتصوير مباشرة.

مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية، حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة 103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.

ويسجل المسلسل التعاون الرابع التوالى بين أمير كرارة وباهر دويدار وبيتر ميمى بعدما قدموا سوياً مسلسل "كلبش" بأجزائه الثلاثة، بينما يعد العمل السادس الذى يجمع كرارة وبيتر حيث تعاونا فى السينما أيضًا خلال فيلمى "حرب كرموز" العام الماضى، و"كازابلانكا" الذى عرض فى عيد الفطر هذا العام.