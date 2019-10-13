صبري فواز لمصراوي: أُجسد "الشيطان" في "مملكة إبليس".. وأتمنى تقديم مسرحية موسيقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الفنان صبري فواز إنه من المقرر عرض فيلم "استدعاء ولي عمرو"، في إجازة منتصف العام، الذي يشارك في بطولته مع الفنانة حورية فرغلي.

وأضاف فواز، في تصريحات لمصراوي، أنه يستعد حاليا لتصوير دوره في مسلسل الملاك، من بطولة كريم فهمي، وتأليف حسان دهشان وإخراج إبراهيم فخر.

وأوضح أنه لا يعلم موعد عرض مسلسل (مملكة إبليس) على منصة شاهد بلس، مشيرا إلى أنه من الضروري مواكبة التطور في عرض المسلسلات والأفلام، ولفت إلى أنه يجسد دور الشيطان في المسلسل وهو مكتوب على ٣ فصول، موضحا أنه لا يمكنه الكشف عن تفاصيل أخرى.

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وعن مسلسل قيد عائلي، أكد أن عرضه على جزأين لم يؤثر عليه، بل جعل الجمهور متعلقا بالمسلسل بشكل أكبر، موضحا أنه سعيد بردود الفعل.

وعن المسرح، قال إنه يتمنى طول الوقت تقديم مسرحيات جديدة، مشيرا إلى أنه يميل إلى إخراجها وعدم الاشتراك كممثل في أحداثها.

ولفت إلى أنه يتمنى تقديم مسرحية موسيقية، كاشفا عن مناقشات دارت بينه وبين إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، لتقديم مسرحية إيزيس، لكن لم يتخذ أي خطوات جديدة.

وكشف عن أنه لا يمانع تقديم برامج فنية، مشيرا إلى أنه كان بصدد تقديم برنامج اسمه حاجة حلوة، لتسليط الضوء على بعض الجماليات في الأعمال، بطريقة مبسطة تصل للجميع على غرار برنامج غواص في بحر النغم، الذي قدمه الراحل عمار الشريعي.