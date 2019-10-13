يتمنى تعلم لغة الكلاب.. تعرف على الفنان الكوري بارك جيمين الذي تصدر "تويتر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -بهاء حجازي:

تصدر اسم المطرب الكوري بارك جيمن، قائمة المحتويات الرائجة بموقع " تويتر" في مصر، قبل يوم من احتفاله بعيد ميلاده الرابع والعشرين، الأمر الذي فتح باب التساؤلات حول شخصية بارك جيمين وأعماله، ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن الفنان الشاب:

- اسمه بارك جيمن، ولديه شقيق وحيد يصغره في السن.

- ولد بارك جيمن في 13 أكتوبر عام 1995.

- صرح جيمن في لقاء تلفزيوني، إنه من مهاويس فرقة "بيج بانج"، خاصة المطرب تاي يانج.

- انتقل جيمن إلى مدرسة بوسان العليا للفنون في قسم الرقص الحديث، واقترح عليه معلم الرقص المشاركة في إختبار شركة الترفيه

بيج هيت انترتينمنت، وهي شركة شهيرة في مجال السينما والترفيه في كوريا الجنوبية.

- في كل الحفلات التي يؤديها تقريبا يقع جيمين من على الكرسي في عادة اعتادها جمهوره.

جيمن يسقط من على الكرسي

- هو عضو في فريق "بي تي أس"، وهي فرقة مكونة من سبعة أعضاء تم تشكيلها في سيول في عام 2013. حيث يشارك السبعة في الكتابة وإنتاج الكثير من أغانيهم. وقد نظمت المجموعة العديد من الجولات حول العالم، ونالت شهرة واسعة.

الأغنية

. يعتبر جيمن، قدوته في عالم الغناء تاي يانج من بيج بانج و كريس براون.

- في لقاء تلفزيوني، سألوه عن القوة الخارقة التي يحلم بامتلاكها، قال أنه يريد التحدث مع الكلاب و الحيوانات .

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جيمن في حفل في السعودية

- بلغ طول جيمن 175 سم، وهو أقصر أعضاء الفريق.

- أقام الفريق حفلا بالسعودية أمس، وافتتح بها موسم الرياض، الذي يقام في الفترة من 11 أكتوبر وحتى 15 سبتمبر، وقدم الفريق حفلا أسطوريا، واحتفلوا خلال الحفل بعيد ميلاد جيمن.

اغنية بي تي اس ايدول

الكاتب الصحفي محمد الباز ناقش قضية تعلق المراهقين بفرقة "بي تي أس"، وأكد أن الفرقة لها شعبية كبيرة في مصر حتى أن ابنته من جماهيرهم.

- قالت مروة السادات، من مشجعي الفريق في مصر، إن الفرقة لها عدد كبير من المتابعين في مصر، ووصل عددهم بالملايين على حد قولها، ويشاركون في حفلات السفارة الكورية، مشيرة إلى أن جمهور الفريق من عشر سنوات، وحتى الأربعين.

- تقول والدته عنه إنه يحب الطبخ، وهو المسئول الأول عن الطبخ في البيت.

- من أشهر أغاني الفريق أغنية "نو مور، وبي تي اس أيدول، خوف ، حب زائف"، وحققت مشاهدات بالملايين،

قناة بي تي اس ع اليوتيوب

https://www.youtube.com/user/ BANGTANTV/videos

- حققت أغنية "Boy With Luv" التي طرحت في شهر أبريل الماضي، أكثر من نصف مليار مشاهدة على قناة الفريق بموقع "يوتيوب".

- قال جيمن في تصريح صحفي لصحيفة كورية، لو كان لي سرقة أي شيء، سأسرق طول رابمونستر, و مواهب ڤي، و نظافة جايهوب, وثقافة "شوقا" المتنوعة.