الإثنين.. محمد رجب يبدأ تصوير "الأخ الكبير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365: يبدأ الفنان محمد رجب، بعد غد الاثنين 14 أكتوبر، تصوير المشاهد الأولى من مسلسل "الأخ الكبير"، بمدينة الإنتاج الإعلامي، تحت قيادة المخرج إسماعيل فاروق. وتدور أحداث العمل في 45 حلقة، ومن المقرر عرض أولى حلقاته مع بداية العام الجديد. Advertisements ويشارك في بطولة المسلسل، هبة مجدي ومحمود حجازي وهاجر أحمد، ويجرى الاَن اختيار باقي فريق العمل. المسلسل من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإنتاج تامر مرسي. يذكر أن، محمد رجب كان قد شارك في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل "علامة استفهام"، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وشاركه البطولة ميرهان حسين، هيثم أحمد زكي، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوي وعبد الرحمن أبو زهرة، وإنتاج تامر مرسي.

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