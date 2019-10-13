لماذا رفضت ريهانا إحياء حفل السوبر بول .. وماذا عن ألبومها الجديد؟!

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أكتوبر 2019 10:41 صباحاً - كشفت النجمة العالمية ريهانا، خلال حوار أجرته مع مجلة الموضة "فوغ" عن رفضها المشاركة في إحياء حفل السوبر بول، تضامناً مع لاعب كرة القدم الأمريكية كولين كايبرنيك.



وعلقت ريهانا على أسباب رفضها مؤكدة أنها تعارض بشدة موقف اتحاد كرة القدم الأمريكية من اللاعبين، الذين احتجوا في بعض المباريات بالركوع على ركبهم بدل الوقوف عند عزف النشيد الوطني الأمريكي.



وبررت ريهانا رفضها قائلة: "لم أتجرأ على قبول ذلك، من يستفيد من ذلك؟ بالتأكيد ليس شعبي"، مؤكدةً أنها ترفض معارضة مبادئها من أجل أرباح مادية، كما أن هناك أشياء داخل تلك المنظمة لا تتفق معها تماماً.







الألبوم الجديد



ومن ناحية أخرى كشفت ريهانا أخيراً عن ألبومها الجديد الذي ينتظره الملايين، حيث أكدت إنه سيكون مستوحى من موسيقى الريغي، موضحة أن هذا النوع من الموسيقى "دائمًا ما يكون ملائمًا لها".



واختتمت كلامها عن موسيقى الريغي قائلة: " لا يهم كم أنا بعيدة الآن عن هذه الثقافة أو بيئتي التي نشأت فيها، لكن أحب أن أنظر إليه كألبوم مغروس بالريغي"



وعن موعد إصدار الألبوم الجديد، رفضت ريهانا التصريح بتاريخ الإصدار، لكنها قالت: "لا يسعنا سوى الأمنية والانتظار.. أليس كذلك؟".



تجدر الإشارة إلى أن ريهانا كشفت في وقت سابق من هذا الأسبوع ، تفاصيل كتابها الأول الذي تستعد لطرحة قريباً، حيث يوصف بأنه "سيرته الذاتية المرئية" لحياتها كما أنها اختارت حوالي 1000 صورة لتصف بها تفاصيل حياتها الشخصية.