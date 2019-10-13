إيجي أزاليا تحذف هذه التغريدة بعد إعلان موعد ألبومها الجديد

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أكتوبر 2019 10:41 صباحاً - أعلنت المغنية إيجي أزاليا Iggy Azalea، موعد طرح ألبومها الجديد، والذي ينتظره معجبيها ومحبيها، ولفتت إلى أنّها تخطط لطرح ألبومها القصير في نوفمبر/ تشرين الثاني الشهر القادم 2019.



وقالت في تدوينة عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، أنّها سوف تطرح الشهر القادم ألبومها القصير.. ولا داعي للتوضيح"، ثم أرفقته بضحكة.





اللافت للنظر أنّ أزاليا كتبت تغريدة توضّح فيها محتوى الألبوم الجديد، وسرعان ما حذفتها، وفي تدوينتها كتبت iggy، أنّها لن تستعير أي أغانٍ مسجلة مسبقًا للمشروع الجديد.



وقالت: "لا أود التمسك بصوت ما في كل مشروع ، لذلك لن أطرح أبدًا شيئًا من مشروع سابق لم يكن جيدًا بما يكفي لوضعه على مشروع جديد.. هذا جنون."



جدير بالذكر أنّ "إيغي" أصدرت ألبومها الثاني، In My Defense، في يوليو/ تموز.





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