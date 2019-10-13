جولة "هولوغرام" ويتني هيوستن ومواعيد الحفلات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أكتوبر 2019 10:41 صباحاً - أعلنت The Estate of Whitney E. Houston و BASE Hologram، جولة حفلات للنجمة الأميركية الراحلة ويتني هيوستن، تبدأ من أواخر شهر فبراير 2020، وتتوسع جولة المملكة المتحدة إلى جميع أنحاء العالم، في جميع أنحاء أوروبا والمكسيك وأميركا الشمالية.



هذه التجربة الثلاثية الأبعاد الرائعة "هولوغرام" ستجمع شمل المشاهدين مع ملكة البوب المحببة باستخدام أحدث التقنيات والترتيبات التي تم إعادة صياغتها رقميًا من أغانيها الكلاسيكية - المدعومة من فرقة موسيقية حية ومغنين وراقصين - جميعهم محاطون بمجموعة مذهلة وحديثة من ناحية المسرح والإضاءة لخلق تجربة مذهلة للحفل.



وقالت بات هيوستن pat houston ، مدير أعمال ويتني السابق والرئيس والمدير التنفيذي لشركة "إستيت ويتني هيوستن،، وشقيقة النجمة الراحلة، أنّ عرض الهولوغرام، هو شيء خيالي ومبهر، ويتني ليست معنا ولكن موسيقاها ستعيش معنا إلى الأبد.



وأضافت في تصريحاتها الصحافية، نحن نعلم أننا اتخذنا القرار الصحيح بالشراكة مع BASE لأنهم يفهمون أهمية إنتاج الهولوغرام، كما يعلمون أيضًا أن جذب معجبيها بتجربة ويتني سيكون له صدى في جميع أنحاء العالم بسبب الوضع الأيقوني الذي صنعته على مدار ثلاثة عقود.



كما أطلّت في تصريحات مرئية لموقع ET، وتحدّثت عن فخرها بشقيقتها الراحلة ويتني وتجربة "الهولوغرام" لافتة إلى أنّها ستكون تجربة رائعة، وكشفت عن تاريخ الجولات الأوروبية بالموقع الالكتروني الخاص بالنجمة، وأضافت: "كل شيء يتعلق بالتوقيت بالنسبة لي".. لقد كان أمر اتخاذ قرار الحفلات عاطفي جدًا على مدى السنوات السبع الماضية".









ما عن تاريخ الجولة الأوروبية لحفلة "هولوغرام" ويتني هيوستن فهي كالآتي:



25 فبراير 2020 في المملكة المتحدة- Barkers pool

27 فبراير 2020 في ليفربول

28 فبراير 2020 في مانشستر

12 مارس 2020 في بوزار- بروكسل، بلجيكا

13 مارس 2020 في AFAS LIVE- أمستردام، شمال هولندا

14 مارس 2020 في الكابيتول- غنت، بلجيكا

19 مارس 2020 في قاعة سامسونج- زيورخ، سويسرا

20 مارس 2020 في الأدمير البلاست- برلين، ألمانيا

22 مارس 2020 في Stadhalle F- فيينا، النمسا

29 مارس 2020 في فولكيتريت- أوسلو، النرويج

1 أبريل 2020 في Cirkus- ستوكهولم، السويد

2 أبريل 2020 في كييف، أوكرانيا

3 أبريل 2020 في مينسك، روسيا