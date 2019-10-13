عزاء المخرج التونسي شوقي الماجري بحضور نجوم الفن.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أقام عدد من الفنانين، أصدقاء المخرج التونسي الراحل شوقي الماجري، عزاء له بمسجد فريد شوقي بالعجوزة في مصر.

فقد نظمه كل من الفنان المصري عمرو القاضي، والمخرج بسام قطيفان، والمونتير سالم درباس، والمنتجة سها النجار االذين تلقوا العزاء بمشاركة المنتج صلاح طعمة، والمخرج طارق يخلف، والموسيقي ياسر القاضي، فيما تلقت عزاء السيدات الفنانتان التونسيتان هند صبري ولطيفة.

وشهد العزاء حضور كل من كندة علوش، وليلى علوي، وسوزان نجم الدين، وفرح يوسف، ودارين حداد، وعائشة بن أحمد، والسيناريست عزة شلبي، والمخرجين حاتم علي، وهاني خليفة، وعماد البهات، وكريم الميهي.

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كما حضر نقيب الممثلين أشرف زكي، ومدير التصوير محمد شفيق ونقيب، والفنان سامح الصريطي، وأشرف مصيلحي، وأحمد صيام، وأحمد خالد صالح، ومحمد الأحمدي، وأحمد ماهر، وصبري عبد المنعم، وماهر سليم.

وحضرت المخرجة مريم الأحمدي، والسيناريست محمد الغيطي، والمنتجين محمد زعزع، وإيهاب أيوب، وصبري السماك، والفنان شريف إدريس، والمخرج أحمد صقر.

يُذكر أن شوقي الماجري توفى الخميس 10 أكتوبر، عن عمر ناهز 58 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية نقل على أثرها لإحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة، حيث وافتة المنية هناك.