دومينيك حوراني تتعرض لحادث وتُنقل إلى المستشفى.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني لحادث أليم، وذلك خلال تجربتها لفساتين عند مصمم الأزياء رولان خوري في بيروت.

دومينيك خلال تسجيلها لـ«بروفه» أحد الفساتين بالصدفة، تعرضت لسقوط قوي على ظهرها، نُقلت على إثرها للمستشفى، حيث خضعت للفحوصات وبعض الأشعة، للاطمئنان على وضعها الصحي.

اللافت أن الفنانة حرصت على مشاركة الفانز بالفيديو الذي تم تسجيله خلال سقوطها بالصدفة، وارفقته إدارة أعمال حوراني بتعليق: «لكل من يحب الاطمئنان على دومينيك ، تعرضت لحادث أثناء تجربتها فساتين لتصوير أغنيتها الجديدة في منطقة الجميزة عند المصمم رولان خوري حيث وقعت ونقلت حالا إلى المستشفى وهي حاليا في الأشعة».

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الفيديو اثار عاصفة من تعليقات فانز ومحبي ومتابعي الفنانة اللبنانية، حيث اعربوا عن قلقهم على وضعها، وطلبوا من إدارة أعمالها الاطمئنان على حالتها.

حوراني فاجأت الجميع، وظهرت بعد ساعات قليلة عند أحد مصففي الشعر، وطمأنة محبيها على حالتها الصحية، حيث كتبت: «الحمدالله أنا بخيز؛الوقعة كان ممكن تكون مؤذية كتير لو ما كنت رياضية”.

وكشفت عن طبيعة إصابتها قائلة: “الضرر بس رضوض ووجع وبشكر كل يلي اطمأنوا عليي وحسيت بحبكم كتير ومرسي لوجودكم بحياتي دايما ؛ مكتبي حب ينشر الفيديو لأنو العالم انشغل بالها تلفونات ما هديت؛ اليوم تحملت الوجع وطلعت عملت شعري».