مصطفى فهمي يحتفل بزفاف ابنته.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان المصري مصطفى فهمي، بزفاف ابنته “دينا”، مساء السبت 12 أكتوبر، وذلك في حفل كبير، وقد اقتصر الحضور على عائلة العروسين والأصدقاء المقربين.

وفي بداية الحفل قام الفنان المصري بالرقص مع ابنته العروس، ثم احتضنها وقبلها، قبل أن يسلمها لعريسها، في لحظة مؤثرة.

الإعلامية فاتن موسى، زوجة مصطفى فهمي، نشرت مجموعة صور من حفل زفاف ابنة زوجها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام، ظهرت خلالها برفقته، كما التقطت صور مع العروس وعدد من حضور الحفل.

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يذكر أن مصطفى فهمي تزوج في حياته ثلاثة مرات، وكانت أول زيجة في بداية حياته الفنية من سيدة إيطالية تُدعى «كارملا»، وعاش معها لسنوات طويلة.

أنجب مصطفى فهمي عن زوجته الإيطالية ابنه «عمر»، والذي يعمل في بنك في سويسرا، وابنته “دينا” والتي درست سيكولوجية الأطفال في إيطاليا.

انفصل مصطفى فهمي عن “كارلا” بعد زيجة استمرت 23 عاما، ثم تزوج من الفنانة رانيا فريد شوقي عام 2007 وانفصلا في عام 2012، ثم تزوج من زوجته الحالية الإعلامية اللبنانية فاتن موسى عام 2017.