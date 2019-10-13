بيومى فؤاد يوشك على الانتهاء من تصوير«ديدو»

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
قارب الفنان المصري بيومى فؤاد، على الإنتهاء من تصوير أكثر من نصف مشاهده ضمن أحداث فيلم “ديدو”، الذى يشارك فى بطولته كل من الفنان كريم فهمى وحمدى المرغنى ومحمد ثروت وهدى المفتى وآخرون.
بيومي يجسد ضمن أحداث العمل شخصية عالم مشهور يمتلك معمل يقوم بعدد من التجارب يحول أبطال الفيلم إلى أقزام فى إطار كوميدى.
ويشارك في بطولة فيلم “ديدو، حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد ثروت، بيومى فؤاد وعدد آخر من الفنانين إضافة إلى ظهور كل من أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو كضيوف شرف خلال الأحداث، فى أول اجتماع بينهم منذ انفصال الثلاثى قبل 3 سنوات وتدور قصته فى إطار لايت كوميدى، حول فكرة عقلة الأصبع، والعمل من تأليف وبطولة كريم فهمى وإخراج عمرو صلاح.
والجدير بالذكر أن آخر أعمال كريم فهمى السينمائية فيلم “على بابا” الذى تم طرحه مارس 2018 إخراج وليد الحلفاوى، تأليف كريم فهمى، تأليف فادى أبو السعود ويشاركه بطولته آيتن عامر، أحمد فتحى، دارين حداد، هيدى كرم، فراس سعيد، منى ممدوح.
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