متابعة بتجـــــــــــرد: لا تكتفي عائلة الحلاني بهواية امتطاء الخيول فحسب، بل يسعى أفرادها دائماً إلى تربيتها والعناية بها. ويبدو أنّ علاقة صداقة لا تزعزعها الحوادث تربط النجم عاصي الحلّاني وابنه الوليد بالخيول. وقد ترجم الوليد الحلّاني محبّته للخيول من خلال فيديو نشره عبر إنستغرام وهو يطعم الحصان الجزر من فمه وعلّق ممازحاً: “صحّة وهنا”.

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كانت هذه تفاصيل خبر “صحّة وهنا”.. الوليد الحلّاني يطلّ بفيديو وهو يُطعم الخيل من فمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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