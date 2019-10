فيديو يكشف السرّ وراء إطلالة كيم كارديشيان المثيرة في حفل الـ Met Gala

متابعة بتجـــــــــــرد: خطفت إطلالة نجمة تلفزيون الواقع كيم كادريشيان في حفل الـ Met Gala الأنفاس، إذ اعتمدت للمناسبة التي يحضرها أهم نجوم العالم، فستاناً غريباً ومثيراً صُمّم خصيصاً لها من دار تيري موغلر للأزياء والذي كشفت عن نحافة خصر كيم.

وظهرت كيم كارديشيان (38 عاماً) في فيديو ترويجي لبرنامجها Keeping Up With The Kardashians وهي تُجرّب فستانها قبل الحفل، مرتدية مشدا للجسم والذي يُعرف بالكورسيه.

لكن لضيق المشدّ، كشفت كيم كادريشيان أنها قد تكون عاجزة عن دخول المرحاض لأنها لن تتمكّن من فكّه وارتدائه من جديد.