دانييلا رحمة تكشف مفاجأة عن والدها.. ما علاقة The Voice Senior؟

متابعة بتجــــــــــــرد: تزامنًا مع بدء تصوير تجارب الأداء للموسم الأول من برنامج The Voice Senior للمواهب الغنائية فوق الستين، أعلنت الممثلة ومقدّمة البرامج دانييلا رحمة أنّ والدها الفنان يوسف رحمة سيُكون على لائحة المشاركين فيه.
وكشفت دانييلا رحمة المفاجأة في مقابلةٍ أجرتها مع موقع “أغاني أغاني” على هامش مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي في مصر. وعن والدها، قالت دانييلا إنّه ضحّى بفنّه من أجل عائلته إذ ترك البلد لتأمين مستقبلهم.
يُذكر أنّ برنامج The Voice يُعرض حالياً بموسمه الخامس على شاشة “ام بي سي” وتتألف أعضاء لجنة تحكيمه من النجوم: راغب علامة، أحلام الشامسي، سميرة سعيد ومحمد حماقي.
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