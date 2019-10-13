ابنة هيفاء وهبي تُطلق العنان لأنوثتها في جلسة تصوير جريئة بـ"الأحمر"

خضعت زينب، ابنة الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، لجلسة تصوير جديدة، والتي ظهرت فيها وهي مرتدية فستانا باللون الأحمر، طويل وذو أكمام، وتركت زينب فياض شعرها منسدلا في الصور الجديدة، واعتمدت على ماكياج هادئ تناسب مع إطلالتها.



وأرفقت ابنة هيفاء وهبي تعليقا على الصور هو: “أنا التاريخ في عقلهم، أنا الآثار التي أبقاها الزمان، حذفي ليس بإمكانهم ولا نسياني كان بالإمكان، قول أعجبني”.



وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الإطلالة الجدية لابنة هيفاء وهبي، إذ حصدت ما يقرب من 10 آلاف إعجاب، بالإضافة لمئات التعليقات والتي كان من أبرزها: “سبحان الله باين عليك الحزن مافي طعم للفرحة، الجمال الجمال، الله يحفظك لعيلتك ياقمر، شبه هيفاء وهبي جدا”.



كما كتبت ابنة هيفاء وهبي في إحدى صورها الجديدة: “الأفضل لم يأت بعد”.

Advertisements



يشار إلى أن زينب فياض، هي ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، من زوجها الأول نصر فياض، والذي تزوجته بسن صغير، وأنجبت منه ابنتهما، ثم قررت دخول عالم الفن، ووافقت على التنازل عن ابنتها من أجل الحصول على الطلاق والاتجاه لحياة الشهرة.

قد يهمك ايضاً:

صُنَّاع فيلم هيفاء وهبي الجديد يُغيِّرون اسمه إلى"أشباح أوروبا"

أحلام تسير على خطى هيفاء وهبي في التعامل مع هجوم المتابعين