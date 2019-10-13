شاهد.. سيرين عبد النور تلعب مع ابنها كريستيانو: “غرامي هالضحكة”

كتب امير فتحي في الأحد 13 أكتوبر 2019 08:54 صباحاً - نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور مقطع فيديو طريف لها ولابنها الأصغر كريستيانو. وظهرت سيرين عبد النور، في الفيديو، وهي تلهو مع ابنها بحنان بواسطة منديل ورقي وعلقت قائلة: “غرامي هل الضحكة يللي مجننتني” وقد تلقي الفيديو نسبة عالية من الاعجابات والتعليقات من متابعي سيرين عبد النور والذي اشادوا بطرافتها وجمال ابنها. يذكر ان سيرين عبد النور متزوجة من اللبناني فريد رحمة ولهما بنت تدعى تاليا ولدت في 10 يونيو 2011 وانجبت طفلها الثاني في 17 مارس 2018 ويدعى كريستيانو.

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