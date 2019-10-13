شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي يثير غضب ورثة المغني "برينس" والان مع التفاصيل

ندد ورثة المغني الأمريكي برينس باستخدام أغنية "بربل راين" خلال لقاء عام لدونالد ترامب في مينيابوليس، الخميس، مذكرين بأن فريق حملة الرئيس الأمريكي كان قد تعهد بالكف عن الاستعانة بها في مناسباته العامة.

وكتب أصحاب حقوق إرث الفنان عبر حسابه على موقع "تويتر": "الرئيس ترامب استخدم (بربل راين) لبرينس، الجمعة، في حدث متصل بالحملة الانتخابية في مينيابوليس، بعدما أكد قبل عام أن فريق حملته سيتوقف عن استخدام موسيقى برينس".

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وأضافوا "ورثة برينس لن يمنحوا يوما الرئيس ترامب الحق في استخدام أغنيات المغني الراحل"، وأرفق ورثة برينس التغريدة بنسخة عن رسالة وقعتها محامية قالوا إنها تمثل دونالد ترامب.

وكتبت ميجن نيوتن، من مكتب جونز داي للمحاماة في الرسالة المؤرخة في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2018: "لتفادي أي خلاف، نكتب لكم لتأكيد أن فريق الحملة سيكف عن استخدام موسيقى برينس في أنشطته المستقبلية".

وطلب فنانون كثر أو ورثتهم من الرئيس ترامب التوقف عن استخدام أعمالهم الموسيقية في اجتماعاتهم العامة بينهم "رولينج ستونز" وأديل ونيل يونج وفاريل وليامز وريهانا و"إيروسميث" و"كوين".