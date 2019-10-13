إيموجي يوسف الخال يثير ضجّة بين متابعيه – بالصورة

متابعة بتجـــــــــــرد: شارك النجم اللبناني يوسف الخال الجمهور ومتابعيه عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصورة لشخصه على طريقة الـEmoji، وهي الخاصية التي ظهرت مؤخرًا في التحديثات الجديدة لهواتف “أيفون”: Emoji Me Face Maker.

وقد ظهر يوسف الخال على شكل Emoji يشبهه إلى حدّ بعيد، مع عينيه الخضراوين وتسريحة شعره ولحيته وشاربه العريض، وحتى حركة يده الشهيرة. وأثارت الصورة التي نشرها الخال ضجّة بين متابعيه الذين نوّهوا في تعليقاتهم إلى الشبه الكبير بين “إموجي يوسف الخال” وشكله في الواقع.

على صعيد آخر، ينشغل يوسف الخال، منذ فترة بتصوير مشاهد مسلسله اللبناني الجديد “لو ما التقينا” في عدد من المناطق اللبنانية.

الخال يجسد في العمل شخصية صاحب احدى الشركات التجارية “الرائدة”، التي يسطّر فيها نجاحات قوية رغم ظروف حياته العائلية المتعثرة، ولاسيما ان العمل يُسَلَط الضوء على قصة اجتماعية تدور اليوم من خلال ماضٍ أليم ومعقّد، تعرّض له البطل، ويتخلل ذلك، قصة حب متينة مبنية على التحدي والأمل.